انت الان تتابع إيواء وخصومات وخدمات.. 6 حقوق لكِبار السن بالمملكة ومزايا تكشفها "شؤون الأسرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
02 أكتوبر 2023, 9:55 صباحاً
تحت وسم #تقديرهم_واجب، أكّد مجلس شؤون الأسرة حرص المملكة على تعزيز وحماية حقوق كِبار السن من خلال سن عديدٍ من الأنظمة والتشريعات، لتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات المقدَّمة إليهم في المجتمع.
وأوضح المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، نظام حقوق كبير السن ورعايته، مشيراً إلى أنه ينص على أنه "يجب على الأسرة إيواء كبار السن ورعايتهم"، و"لا يجوز لدور الرعاية إيواء كبير السن إلا بعد موافقته أو صدور حكم قضائي بذلك".
وأضاف: كما يتضمن النظام "منح الأولوية لكِبار السن في تقديم الخدمة لهم"، و"إصدار بطاقة التميُّز لكبار السن، والتي تمنحهم استحقاق مزايا النظام في الخصومات على الخدمات الحكومية، والأولوية في صفوف الانتظار، وتقديم الخدمات".
وتابع: "تقوم كل جهة حكومية يندرج تحت نطاق خدماتها كِبار السن بتخصيص مسارٍ مخصّصٍ لكِبار السن وأماكن جلوس خاصّة لهم"، مشيراً إلى أنه "إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته مَن هو قادرٌ على إعالته، فيُصرف له ما يساعده على ذلك".
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