شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يشارك بفعاليات "ضاحية عنيزة لمزادات الإبل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية، يشارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في فعاليات النسخة الأولى من "ضاحية عنيزة لمزادات الإبل"، المقام بالمحافظة.

وأوضح مدير فرع مركز وقاء بمنطقة القصيم الدكتور عمر بن عبدالله المسند، أن المشاركة تأتي ضمن إسهامات المركز للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال المراقبـة والمتابعة الدائمة للأمراض الحيوانية ومنها الإبل، من خلال تواجد الفرق البيطرية بالعيادات المتنقلة وعمليات المكافحة بالرش والتطهير للحظائر.

دور "وقاء" في قطاع الصحة الحيوانية

وأضاف أن مشاركة المركز تهدف أيضًا إلى تعزيز دوره التثقيفي والإرشادي، من خلال تخصيص ركن خاص لتعريف زوار المزاد بدور مركز (وقاء) وقطاع الصحة الحيوانية بالوقاية والمكافحة من الأمراض الحيوانية والمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.