شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس الدولة في جمهورية غينيا بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

أخبار متعلقة "وقاء" يشارك بفعاليات "ضاحية عنيزة لمزادات الإبل" "حرس الحدود" يحبط تهريب كميات من نبات القات المخدر بجازان

برقية ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الالقيادة تهنئصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.