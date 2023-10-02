السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا بذكرى استقلال بلاده

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - خادم الحرمين الشريفين

الخليج 365_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.