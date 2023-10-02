شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة النصر أمام نظيره استقلال دوشنبه، ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره استقلال دوشنبه، على ملعب "الأول بارك"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتواجد النصر في المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا، رفقة كل من برسبوليس الإيراني والدحيل القطري واستقلال الطاجكستاني.

موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه

وسيواجه النصر نظيره استقلال دوشنبه، مساء اليوم الإثنين، في مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وستنطلق مباراة النصر أمام استقلال دوشنبه، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبه

وسيتم نقل مباراة النصر أمام استقلال دوشنبه، في دوري أبطال آسيا، على قناتي SSC1 HD وbeIN Sports AFC.