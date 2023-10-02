شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة ضد سباهان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة اتحاد جدة ضد سباهان الإيراني، ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره سباهان الإيراني، أرضية استاد نقش جهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتواجد الاتحاد في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، رفقة كل من: "القوة الجوية - سباهان - أجمك".

موعد مباراة اتحاد جدة ضد سباهان

وسيواجه اتحاد جدة نظيره سباهان، في مواجهات دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الإثنين.

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره سباهان الإيراني، اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة أمام سباهان

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام نظيره سباهان، في دوري أبطال آسيا، عبر فضائية SSC1 HD، وbeinsports AFC.