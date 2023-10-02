1.3 مليون محتوى متطرف لداعش في يوم

عدد المنشورات
تعود المحتويات والقنوات المتطرفة المرصودة والمُزالة والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، حيث سجّل الربع الثالث تصدّر تنظيم «داعش» الإرهابي في نشره 4.621.916 ملايين محتوى متطرف عبر 997 قناة، فيما تلته «هيئة تحرير الشام» الإرهابية بنشر 3.888.863 ملايين محتوى في 503 قنوات، فيما تذيل تنظيم «القاعدة» الإرهابي القائمة في عدد المنشورات بـ 2.054.399 مليون محتوى عبر 569 قناة.
محتوى متطرف
كان تنظيم «داعش» الإرهابي الأكثر نشاطًا من بين التنظيمات الثلاثة المرصودة بنشره 1.344.482 مليون محتوى متطرف في يوم واحد، وذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، فيما سجّل تنظيم «القاعدة» الإرهابي أعلى عدد في إنشاء 43 قناة في يوم واحد، وكان ذلك في 16 أغسطس 2023.
يذكر أنه منذ بدء التعاون المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) منذ فبراير 2022، وحتى سبتمبر 2023، بلغ عدد المحتويات المتطرفة المُزالة 38.799.157 مليون محتوى وإغلاق 12.287 ألف قناة متطرفة.
منشورات التطرف
01 داعش
4.621.916 محتوى متطرف
997 قناة
02 هيئة تحرير الشام
3.888.863
503 قنوات
03 القاعدة
2.054.399
569 قناة
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