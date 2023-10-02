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السعودية | رئيس “سدايا” يلتقي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستاني

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي رئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في مكتبه أمس، معالي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الدكتور عمر سيف، والوفد المرافق له، بحضور سفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق.

 

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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