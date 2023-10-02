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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه يلا شوت – بث مباشر النصر تويتر اليوم بدوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه يلا شوت – بث مباشر النصر تويتر اليوم بدوري أبطال آسيا، يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه بث مباشر اليوم الاثنين يلا شوت 2 - 10 - 2023. مباراة مهمه من العيار الثقيل تجمع بين Al-Nasr vs Dushanbe مباراة النصر ضد دوشنبه في دوري أبطال آسيا اليوم بث مباشر، ويسعي النصر اليوم في تخطي عقبة استقلال دوشنبه.

في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، ستكون هناك فرصة لمشاهدة مباراة النصر السعودي واستقلال دوشنبه بث مباشر اليوم. في هذه المباراة المنتظرة، سيكون النصر السعودي مضيفًا لفريق استقلال دوشنبه، الذي يعتبر بطلًا لطاجيكستان. ستقام هذه المباراة على أرض ملعب "الأول بارك" في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين. تأتي هذه المباراة ضمن المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا لعام 2024، حيث يشارك أيضًا الدحيل القطري وبرسيبوليس الإيراني في هذه المنافسات.

مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه – بث مباشر اليوم بدوري أبطال آسيا

ويمكن مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه الطاجكستاني – بث مباشر اليوم بدوري ابطال ىسيا، حيث يخوض العالمى مباراة اليوم وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بالمسابقة الآسيوية برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من فرق الدحيل والاستقلال صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما يتذيل بيرسيبوليس الإيراني الترتيب دون أي رصيد من النقاط.

يعتبر لقاء اليوم بين الطرفين هو الأول تاريخيًا سواء على الصعيد الرسمي أو حتى الودي حيث لم يسبق لهم أن التقيا في أي مناسبه، مما يجعل من مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة اليوم مهمة في سبيل مواصلة حلم التأهل وحصد اللقب بالنسبة للعالمي.

وخلال مباراة اليوم، يبحث النصر عن تحقيق انتصاره الثانى على التوالي في دورى أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز على مضيفه فريق برسيبوليس الإيراني، 2-0، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “أزادي” في الجولة الأولى من المسابقة.

حقق النصر الفوز على برسبوليس في الجولة الماضية بهدفين ون مقابل، ويسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات وتصدره المجموعة الخامسة، على الجانب الأخر يريد نادي استقلال دوشنبه تحقيق الفوز الأول له ليعتلي الترتيب خاصة بعدما تعادل في الجولة الاولى مع نادي الدحيل القطري.

المركز الثاني

وكان قد تأهل النصر السعودي، إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد تخطى الدور التمهيدي على حساب شباب الأهلي الإماراتي بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز النصر 4-2.