"العدل" و"الاستثمار" تنظمان ورشة لتعريف المستثمرين بخدمات "أعمال" على "ناجز"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 1:37 مساءً

نظمت وزارتا العدل والاستثمار ورشة عمل افتراضية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، للتعريف بأنظمة الخدمات العدلية والإلكترونية لبوابة "أعمال" إحدى البوابات على منصة ناجز . وعرفت الورشة المستثمرين بالخدمات المقدمة على البوابة؛ لتسهيل رحلتهم، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ومعالجة التحديات والمعوقات أمام المستثمرين. واستعرضت الورشة بوابة ناجز أعمال، التي تمكّن الشركات وممثليها من حزمة متنوعة من الخدمات العدلية، التي تختصر الوقت والجهد عليهم وتسهم في تسهيل بيئة الأعمال، وسلطت الضوء على مجموعة كبيرة من خدمات الأعمال التي توفرها ناجز، منها خدمة تفعيل حساب المنشأة؛ والتي تمكّن المستفيد من تقديم طلب لتفعيل حساب على البوابة للمنشأة التي يمثلها، للاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية المتاحة. وتطرقت الورشة إلى عدد من الخدمات، منها: خدمات التحقق، الوكالات والإقرارات، الإفراغ العقاري عبر الموثقين، والتنفيذ، إضافة إلى خدمات البورصة العقارية.

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