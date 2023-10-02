انت الان تتابع "سدايا" تطلق فعالية "الطريق إلى أذكى".. الجمعة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 1:53 مساءً

تُطلق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) الجمعة المقبلة، فعالية الطريق إلى أذكى التي تعد أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى" المخصص لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة، وذلك في مقر الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض. وتستهدف هذه الفعالية حضور 5000 طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، وستشهد عدداً من البرامج الفكرية والإبداعية ممزوجة بقوالب ترفيهية تحقق الوصول إلى فهم وإدراك أبعاد تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الاحتكاك المباشر مع المختصين في هذه المجالات التقنية المتقدمة، وذلك بهدف تنمية وصقل مهاراتهم، وإطلاعهم على مستقبل الذكاء الاصطناعي. وسيتم خلال الفعالية التي ستبدأ الساعة الثالثة عصراً إقامة مسابقات وألعاب إلكترونية متقدمة تُنمي التفكير الإبداعي في إيجاد الحلول البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الفعالية في إطار شحذ همم الطلاب والطالبات في هذه السن المبكرة من العمر، وجذبهم للدخول في مجالات التقنيات المتقدمة في البرمجة والذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي لديهم وتثقيفهم حول هذه المجالات؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030. ودعت "سدايا" الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط . ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في هاتين المرحلتين في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء وتمكين قدرات وكفاءات جيل اليوم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة والتنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

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