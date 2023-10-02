"إغاثي الملك سلمان" يدشن "نبض السعودية" لطب وجراحة العيون في المهرة باليمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 2:10 مساءً

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نبض السعودية التطوعي لطب وجراحة العيون في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، بالتنسيق مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، والمنفذ خلال المدة من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2023م. وسيجري خلال الحملة الكشف على المرضى، و إجراء عمليات جراحية متخصصة لإزالة المياه البيضاء، وزراعة العدسات، و توفير النظارات الطبية. وأشاد محافظ المهرة رئيس المجلس المحلي محمد علي ياسر بجهود المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على إقامة مثل هذه الحملات والمخيمات العلاجية؛ لمساعدة المرضى المحتاجين في المحافظة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الفئات ذات الدخل المحدود في الدول الشقيقة والصديقة وتقديم مختلف أشكال العون الإنساني لهم. من ناحية أخرى قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتسليم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدفعة الثانية من محاليل ومستلزمات مراكز الغسيل الكلوي. وثمّن مدير عام مكتب وزارة الصحة الدكتور أحمد العبادي الدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص، معربا عن شكره الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة، لما يقدمونه للشعب اليمني من دعم ومساندة في هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها. جاء ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.

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