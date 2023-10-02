شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب كميات من نبات القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر جهود الجهات الأمنية في المملكة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

وبهذا الصدد أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب 130 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

وكذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.