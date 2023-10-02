شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة" تنفذ ورشة تدريبية لأفضل ممارسات تربية النحل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار دعم الوزارة للقطاع الزراعي، دشن نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، برنامج الدورة التدريبية "الممارسات السليمة في تربية النحل"، وذلك بحضور مدير ادارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس احمد الحارثي وعدد من المهتمين والنحّالين بالمنطقة.

أبرز محتويات البرنامج

يأتي البرنامج التدريبي كأحد برامج التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كما أوضح المهندس "آل دغيس"، وأحد مشاريع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف".

واحتوى البرنامج على إدارة طوائف النحل في المواسم المختلفة والطرق السليمة لتحويل تربية النحل من الخلايا البلدية (التقليدية) إلى الخلايا الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة لأنشطة المناحل الإيضاحية النموذجية لموسم الخريف، وإدارة المناحل في فترات ندرة المراعي وفي مواسم التزهير، وتأسيس طوائف النحل.

وقدم الورشة الخبير الوطني المهندس حسن بن محمد بالحارث، وخبير تربية النحل للعسل بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور نورو محمد.

وأوضح المهندس حسن بن محمد بالحارث أن الدورة التدريبية تضمّنت عدد من المحاور في تربية النحل وفق الممارسات السليمة لإدارة المناحل إلى العلاج للأمراض التي قد تصيبه، وأن البرنامج يسلم أدوات تربية النحل على بعض النحالين النموذجين، لإقامة المناحل الإيضاحية. وذلك لنشر تقنيات تربية النحل الحديثة وممارسات الإدارة السليمة للمناحل وتقنيات تربية الملكات، وإيضاحها على نحو عملي على امتداد سلاسل القيمة ليتبينها بقية النحالين.

أهمية النحل في تلقيح الأشجار

يذكر أن أهمية النحل لا تنحصر في إنتاج العسل والشمع والمنتجات الأخرى، بل يلعب النحل دورًا كبيرا في تلقيح الأشجار والنباتات التي تزداد إنتاجيتها وتتحسن جودتها، مثل زيادة إنتاج حقول الليمون بحوالي 40%.

وأشار "بالحارث" إلى أن النحل يعد جزءًا لا يتجزأ في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والبيولوجي.