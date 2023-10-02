شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات جديدة في اليمن والصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،أمس، مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدفعة الثانية من محاليل ومستلزمات مراكز الغسيل الكلوي.

وثمّن مدير عام مكتب وزارة الصحة الدكتور أحمد العبادي الدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص.

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وأعرب عن شكره الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة، لما يقدمونه للشعب اليمني من دعم ومساندة في هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

برنامج نبض السعودية

من ناحية أخرى، دشن المركز أمس برنامج نبض السعودية التطوعي لطب وجراحة العيون في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، بالتنسيق مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، والمنفذ خلال المدة من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2023م.

وسيجري خلال الحملة الكشف على المرضى، و إجراء عمليات جراحية متخصصة لإزالة المياه البيضاء، وزراعة العدسات، و توفير النظارات الطبية.

القطاع الصحي اليمني

وأشاد محافظ المهرة رئيس المجلس المحلي محمد علي ياسر بجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على إقامة مثل هذه الحملات والمخيمات العلاجية؛ لمساعدة المرضى المحتاجين في المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.

مساعدات الصومال

وفي الصومال، وزع المركز أمس الأول, 42 طنًا من السلال الغذائية في مدينة بارطيري بمحافظة جيدو التابعة لولاية جوبالاند، استفاد منها 3.600 فرد.

وذلك ضمن مشروع التدخلات الطارئة المنقذة للحياة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الفيضانات في جمهورية الصومال.