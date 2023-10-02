شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزتهم بنادق وذخيرة.. ضبط 39 مخالفًا لارتكابهم الصيد دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 39 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

وضبطت المخالفات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

أخبار متعلقة مركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات جديدة في اليمن والصومال "حظر النقاب".. القنصلية في جنيف تؤكد أهمية التقيد بالقوانين السويسرية

نظام البيئة في السعودية

وكان بحوزة المخالفين 10 بنادق نارية و451 ذخيرة نارية، و21 بندقية هوائية و2758 ذخيرة هوائية، و126 طيراً مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وذكرت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظوره غرامة 5 آلاف ريال.

عقوبة استخدام الأسلحة النارية

فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال.

كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.