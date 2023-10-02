شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لاتحاد جدة ضد سباهان في دوري أبطال آسيا.. مُفاجأة في الهجوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب متابعي كرة القدم، مباراة اتحاد جدة أمام نظيره سباهان الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويستضيف سباهان الإيراني نظيره اتحاد جدة، أرضية استاد نقش جهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطالآسيا.

ويتواجد الاتحاد في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، رفقة كل من: "القوة الجوية - سباهان - أجمك".

التشكيل المتوقع لاتحاد جدة لمواجهة سباهان

ومن المتوقع أن يعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره سباهان، في دوري أبطال آسيا، كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، عمر هوساوي، حسن كادش، أحمد بامسعود.

خط الوسط الإرتكاز: فابينيو، كانتي.

خط الوسط المهاجم: رومارينيو، كورنادو، صالح العمري.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.