"آل حسين" مساعدًا للشؤون التعليمية بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أ.د. نايف بن عابد الزارع، بناءً على موافقة وزير التعليم، قرارًا بتكليف د.محمد بن عبدالله آل حسين مساعدًا للمدير العام للشؤون التعليمية "بنين".

يُذكر أن د. "آل حسين" تدرّج في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ حيث عمل مديرًا لشؤون المعلمين، ثم مساعدًا للمدير العام للشؤون المدرسية.

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