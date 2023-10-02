شكرا لقرائتكم خبر عن شرط مثير من فتوح لحسم بقائه في الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية داخل نادي الزمالك أن النجم الدولي أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، يرحب بالبقاء داخل صفوف الفريق في الفترة المقبلة، ولكن وفقا لشروطه المادية الخاصة.

ويرغب فتوح في الحصول علي ما يقارب من 20 مليون جنيه في الموسم الواحد أسوة بما يحصل عليه نجم الفريق، أحمد سيد زيزو.

في الوقت الذي يري الزمالك أن شروط فتوح صعبة للغاية في الفترة الحالية، في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الفريق الأبيض.

هذا ويرغب النادي الأهلي في الحصول علي خدمات فتوح في الفترة القادمة، في ظل تراجع مستوي معلول بشكل ملحوظ منذ النصف الأخير في الموسم الماضي.

عاشور يتوسط لضم فتوح الزمالك

وأكدت بعض التقارير أن إمام عاشور تواصل في الساعات الأخيرة من أجل إقناع فتوح بالتواجد داخل النادي الأهلي في الفترة القادمة، من أجل اللعب في مستويات أعلي مما يتواجد فيها الزمالك.