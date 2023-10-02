شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو اتحاد جدة يغادرون ملعب مباراة سباهان قبل انطلاق اللقاء.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن لاعبو اتحاد جدة السعودي قاموا بمغادرة ملعب مباراة سباهان، في دوري أبطال آسيا.

وكان من المفترض أن تنطلق مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني، على ملعب نقش جهان، في تمام الساعة السابعة مساءً بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ورفض لاعبي اتحاد جدة النزول لأرض الملعب من أجل انطلاق اللقاء، بسبب تواجد بعض التماثيل وعبارات سياسية داخل الملعب.

وطالبت إدارة الاتحاد المراقب الإداري الآسيوي، إزالة التماثيل من أجل نزول لاعبي الفريق السعودي لأرض الملعب وخوض اللقاء.

وحتى الآن هناك انتظار القرار من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقب ما حدث وانسحاب لاعبي الاتحاد من اللقاء.