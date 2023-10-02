انت الان تتابع والد الشاب المقتول "مطير العطوي": رفضتُ مبالغ مالية طائلة للتنازل.. وعفوت لوجه الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 5:35 مساءً

جسَّد المواطن مطير العطوي أجمل وأرقى وأسمى صور ومعاني الصفح والعفو والنُّبل؛ وذلك بتنازله عن قاتل ابنه قبيل لحظات من تنفيذ القصاص لوجه الله تعالي. ‏وتفصيلاً، قال والد الشاب المقتول مطير العطوي من منطقة تبوك لـ"الإخبارية": "قَدَّم أهل القاتل مبالغ مالية طائلة للتنازل بوساطات كبيرة من وجهاء وشيوخ القبائل، ولكن رفضنا قبول الدية". وأضاف: "اليوم صباحًا، وقبيل تنفيذ الحكم في ساحة القصاص، قررت العفو عنه لوجه الله تعالى ابتغاء الأجر". وبدوره، أوضح شقيق المقتول أن القضية بدأت عام 1440 بسبب عراك، نشب بين أشخاص، وأدى إلى مقتل شقيقه. مؤكدًا أن نية التنازل عن القاتل حضرت صباح اليوم فقط عند رفع السياف سيفه من أجل تنفيذ الحكم؛ وذلك ابتغاء الأجر والمثوبة، بالرغم من الوساطات من أعيان القبائل وشيوخها من خارج منطقة تبوك وداخلها.

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