شكرا لقرائتكم خبر عن دعم رواد الأعمال.. تفاصيل اتفاقية "الغذاء والدواء" و"تقنية المعلومات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات اتفاقية تعاون.

وتستهدف الاتفاقية دعم وتأهيل رواد الأعمال والشركات التقنية المحلية والعالمية في مجالات الغذاء والدواء بالمملكة.

دعم وتأهيل رواد الأعمال والشركات التقنية

تهدف اتفاقية التعاون إلى الإسهام في تطوير النظام البيئي للشركات التقنية الناشئة في المملكة.

كما ستعمل على تأهيل وزيادة عدد رواد الأعمال والشركات في المجالات التقنية ومجالات الغذاء والدواء التقنية من خلال توظيف المبادرات التي يمنحها البرنامج للمستفيدين والتي تسهم في دعم وتطوير مشاريعهم التقنية.

وستخصص "الهيئة" مساحة عمل في مركز ريادة الأعمال التابع لها لجلب مسرعات أعمال تقنية تمكّن المستفيدين من منتجات "برنامج تنمية تقنية المعلومات" لممارسة أعمالهم ذات العلاقة بحسب طبيعة كل منتج وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للطرفين.

تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية

تنطلق الاتفاقية من أهمية التعاون المشترك بين الجهتين وتفعيلًا لدور "الهيئة" في حماية المجتمع.

ويكون ذلك من خلال تعزيز وتطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية للغذاء والدواء الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف، وضمان سلامتها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وكذلك تحقيقًا لمهام "البرنامج" من خلال تنمية قطاع تقنية المعلومات بما فيها التقنيات الناشئة بما يمكنه من القيام بدوره الحيوي الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامه في الناتج المحلي وتشجيع الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لرفع قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.

تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات

"البرنامج" يسهم أيضا في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فاعليته وضمان استدامة نموه باستخدام العديد من المقومات المالية والمعرفية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في المنظومة.

ويرتكز على خمس ركائز تشمل تمكين رواد الأعمال التقنين، ودعم الشركات التقنية، تمكين الشركات المليارية المحتملة، وتنمية المواهب التقنية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي التقني.