شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل مفاجئ من جماهير سباهان الإيراني بعد إلغاء مباراة الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أثارت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان الإيراني ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد، عن الجدل، بعد أن تقرر إلغاؤها من قِبل حكم اللقاء.

وقرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي والطاقم الفني والإداري، الانسحاب من مباراة سباهان، التي كان مقررًا أن تقام على ملعب نقش جهان، في مدينة أصفهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، بداعي وضع تمثال وشعارات لا علاقة لها بالرياضة.

جماهير سباهان تثير الجدل بعد إلغاء المباراة

وكشفت تقارير إيرانية، عن قيام جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان برفض تواجد التمثال السياسي الذي أثار الأزمة، حيث قاموا بترديد "لا نريد السياسة في كرة القدم".

و قامت جماهير الفريق الأول الكروي بنادي سباهان الإيراني بإلقاء زجاجات المياه على التمثال، للمطالبة بإزالته من أرضية الملعب.

مشجعو سباهان يرمون زجاجات المياه على التمثال ويطالبون بمباراة. pic.twitter.com/ytkkcdWrEg — Esterakolas (@esterakolas) October 2, 2023

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة وصافة المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن القوة الجوية العراقي، المتصدر بـ4 نقاط من مباراتين، بينما يأتي سباهان في المركز الثالث بنقطة واحدة.

