انت الان تتابع الكشف عن مواعيد مباريات دور الـ16من بطولة كأس الملك.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 6:26 مساءً

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم ،اليوم الاثنين، عن مواعيد مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة موسم 2023/24. وتقرر رسميًا إقامة مباريات دور ثمن النهائي من أعرق وأمجد البطولات السعودية بطولة كأس الملك خلال يومي 30 و31 أكتوبر (الجاري). وحدد اتحاد القدم يوم الاثنين الـ 30 من أكتوبر بداية انطلاقة دور الـ16 بإقامة ثلاث مباريات فيما ستُقام باقي المباريات في اليوم التالي. حيث سيقص مفاجأتي دور الـ 32 من المسابقة فريقا الفيصلي والنجمة من (الدرجة الأولى) شريط مباريات دور ثمن النهائي للبطولة بلقاء يجمعهما معًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة عند تمام الساعة الثالثة عصرًا. وفي ثاني المباريات يستضيف الخليج فريق ضمك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر عند الساعة (5:45) مساءً فيما يختتم حامل اللقب فريق الهلال مواجهات اليوم الأول باستضافة الحزم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند تمام الساعة التاسعة مساءً. وفي اليوم الثاني من أيام البطولة ستُقام خمس مباريات البداية ستكون بلقاء الفتح مع نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء وسيلاقي التعاون ضيفه الوحدة على ملعب الأول بمدينة بريدة، حيث ستُقام المباراتان بتوقيت واحد عند الساعة (3:15) عصرًا. ويحل الاتحاد بطل دوري روشن ضيفًا ثقيلاً على الفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة (5:45) مساءً وبالتوقيت ذاته يستضيف النصر فريق الاتفاق على ملعبه الأول بارك بالرياض وتختتم مباريات الدور بمواجهة الأهلي مع ضيفه أبها على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة عند تمام الساعة التاسعة مساءً.

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