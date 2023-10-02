انت الان تتابع الخبير في القانون الرياضي "الأمير": سيتم إعلان انسحاب سباهان ومنح النقاط الـ3 للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 6:49 مساءً

أكد الخبير في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير أنه سوف يتم إعلان انسحاب فريق سباهان الإيراني ومنح النقاط الـ3 لنادي الاتحاد السعودي ،وذلك بعد الأحداث التي صاحبت المباراة قبل اللقاء، حيث رفض مسؤولو الفريق الإيراني إزالة تماثيل تمثل تمييزاً سياسياً ودينياً بعد أن طلب منهم نادي الاتحاد ذلك. وقال "الأمير": سوف يعاقب الفريق الإيراني بخصم نقاط أو استبعاد من البطولة. أحمد الأمير وكان لاعبو ‫نادي الاتحاد قد رفضوا النزول لأرضية ملعب سباهان أصفهان في اللقاء الذي كان من المفترض أن يجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا اعتراضاً على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة. وكان الاتحاد قد طالب قبل بداية المباراة من طاقم حكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين، لبدء اللقاء والذي تأخر نصف ساعة قبل أن يعلن مغادرته.

كانت هذه تفاصيل خبر الخبير في القانون الرياضي "الأمير": سيتم إعلان انسحاب سباهان ومنح النقاط الـ3 للاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.