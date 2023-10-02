58 ألف مراجع لتجمع الطائف الصحي

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- بواسطة أيمن الوشواش - قدم التجمع الصحي بالطائف ممثلا بمستشفى قيا العام خدماته الصحية والرعاية العلاجية لنحو 58 ألف مراجع ومراجعة خلال 6 أشهر من 2023. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم التجمع الصحي بالطائف ممثلا بمستشفى قيا العام خدماته الصحية والرعاية العلاجية لنحو 58 ألف مراجع ومراجعة خلال 6 أشهر من 2023. واستقبل قسم الطوارئ 46,739 حالة طارئة، شملت الحوادث الإسعافية والطارئة، كما استقبلت العيادات الخارجية ما يزيد على 8630 مراجعا في شتى التخصصات الطبية، وأيضا شملت الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى قيا خدمات العيادات الافتراضية والتي استفاد منها 3090 مستفيدا، قدمت خلالها الاستشارة الطبية والعلاجية.

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