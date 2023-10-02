شكرا لقرائتكم خبر فحص سرطان الثدي في 5 مواقع بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص تجمع الشرقية الصحي في عدد من محافظات المنطقة الشرقية 5 مواقع لعمل الفحص المبكر لسرطان الثدي، تزامنا مع تفعيل الحملة الوطنية للتوعية بالمرض تحت شعار «رايتك وردية»، خلال أكتوبر الجاري.

وتشمل هذه المواقع كلا من: مركز مي الجبر للكشف المبكر بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى الخفجي العام، إضافة إلى السيارة المتنقلة للفحص المبكر في مستشفى القطيف المركزي، طوال أيام الأسبوع، باستثناء عطلة نهاية الأسبوع، الذي يكون خلال التوجه لأقرب مركز صحي والحصول على التحويل، أو عن طريق حجز موعد افتراضي في تطبيق «صحتي»؛ وطلب التحويل لمراكز الفحص المعتمدة المذكورة.

وتوجد الفرق الميدانية في الأماكن العامة لتسجيل السيدات مباشرة لإجراء الفحص، ويتم تخصيص باركود رقمي لتسهيل عملية الحجز بشكل مباشر خلاله، وسيتم نشره الكترونيا.

ويسعى تجمع الشرقية الصحي خلال تفعيل هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وسبل علاجه وأهمية الفحص المبكر، باعتماد برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات.

إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالفحص المبكر، وهو أول سبيل للوقاية منه، ومساهمته بضمان علاج أكثر فاعلية للمصابين به ونسبة شفاء عالية، إذ إنه يمكن متابعة سير تحرك سيارات الفحص المبكر المتنقلة عن طريق القنوات الاتصالية الرسمية للتجمع.

المواقع الـ5