شكرا لقرائتكم خبر إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الثانية لعام 2023 بفروعها الأربعة، عن فئتي الأفراد والمؤسسات.

وهنأ وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع الأمير بدر بن فرحان، الفائزين والمترشحين في الدورة الثانية من الجائزة على ما قدموه من إسهامات متميزة في خدمة العربية، وتعزيز الهُوية اللغوية، مشيدا بالتفاعل الذي شهدته الجائزة بفروعها كافة؛ وهو الأمر الذي يصور مدى العناية باللغة العربية، واهتمام المتخصصين والخبراء والمعنيين وذوي الجهود البارزة من الأفراد والمؤسسات بخدمة اللغة العربية محليا وعالميا.

ومر المترشحون لنيل الجائزة بثلاث دورات تحكيمية متتالية، أشرفت عليها لجان مستقلة مكونة من 18 محكما، من 6 دول مختلفة، عملوا على تحكيم أعمال 726 مترشحا من الأفراد والمؤسسات، وعملت اللجان وفق معايير محددة تتضمن مؤشرات تقيس مدى الإبداع والابتكار والتميز في الأداء وتحقيق الشمولية وسعة الانتشار والفاعلية والأثر المتحقق.

أسماء الفائزين

فرع تعليم اللغة العربية وتعلمها:

فئة الأفراد: الدكتور محمود أحمد إبراهيم السيد.

فئة المؤسسات: معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى.

فئة الأفراد: الدكتورة منى طلعت عبدالجواد دياب.

فئة المؤسسات: معهد قطر لبحوث الحوسبة.

فئة الأفراد: الدكتور أحمد علي محمد المتوكل.

فئة المؤسسات: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

فئة الأفراد: الدكتور سليمان بن عبدالعزيز العيوني.

فئة المؤسسات: مجمع اللغة العربية في الأردن.

فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة:فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية:فرع نشر الوعي اللغوي وإبداع مبادرات مجتمعية لغوية: