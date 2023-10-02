وزير الداخلية يشيد بجهود المتقاعدين وخبراتهم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أشاد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بما قدمه المتقاعدون من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية من جهود خلال فترة عملهم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بما قدمه المتقاعدون من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية من جهود خلال فترة عملهم. وأعرب خلال لقائه معهم في الوزارة، عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة، التي أسهمت مع زملائهم في المحافظة على الأمن واستدامته في ربوع الوطن كافة، مؤكدا أن دورهم في خدمة الدين والمليك والوطن لا يتوقف بل يظل مستمرا، بما كسبوه من مهارات وخبرات مهنية في مجالات عملهم الواسعة. حضر اللقاء نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.

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