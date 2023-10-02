شكرا لقرائتكم خبر لقاح الإنفلونزا يقي من المضاعفات ويمنع انتشار المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الإنفلونزا والأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس، موضحة أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات، خاصة أن الإنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس، أو لمس الأسطح الملوثة، وتراوح فترة الحضانة في المتوسط من 2-4 أيام، وأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية كل عام، من أهم سبل الوقاية.

وأوضحت أن من أعراضها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية، وقشعريرة وتعرقا، وصداعا، إضافة إلى السعال الجاف المستمر، والتعب والإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات.

مؤكدة أن خطورة الإنفلونزا تأتي بناء على مجموعة عوامل، منها التقدم في العمر، ووجود الأمراض المزمنة، وضعف الجهاز المناعي، والسمنة.

وبينت «الصحة» أن المسارعة والاستجابة في أخذ اللقاح، ستسهمان في تقليل عدد حالات الإصابة، وكذلك تخفيف الأعراض الجانبية في حال أصيب الشخص بها. وتتيح الوزارة للجميع إمكان الحصول على اللقاح خلال (تطبيق صحتي)، وحجز موعد للحصول على اللقاح الموسمي في أقرب مركز رعاية صحية أولية.

الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطرة