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القيادة تهنئ مويزو بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالمالديف

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدكتور محمد مويزو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، الدكتور محمد مويزو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف.

وعبر ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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