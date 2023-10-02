القيادة تهنئ مويزو بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالمالديف

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدكتور محمد مويزو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدكتور محمد مويزو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف. وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الدكتور محمد مويزو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف. وعبر ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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