تسخير أفضل منهجيات التميز الصحي لخدمة ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا للدعم الكبير المتواصل من قيادة المملكة لتسخير جميع الإمكانات التي تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وسعيا لإثراء تجربتهم وتحقيق رضاهم، تنظم جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الملتقى العلمي الـ23 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، تحت شعار «التميز الصحي في خدمة ضيوف الرحمن».

ويعد الملتقى فرصة للباحثين في الجامعات السعودية، والمهتمين بمجال الحج والعمرة والزيارة وأصحاب القرار، ومقدمي الخدمات لعرض ومناقشة الأبحاث والدراسات والمقترحات وتبادل وجهات النظر، للاستفادة من أفضل المنهجيات العلمية والممارسات المحلية والعالمية، لتحقيق تجربة مميزة لضيوف الرحمن.

وشرعت الجامعة في استقبال الأوراق العلمية للملتقى الذي يناقش 4 محاور، أبرزها حول أهم سبل الوقاية والإرشاد والتوعية بالأمراض المعدية وغير المعدية، وتفادي التعرض لمسبباتها عن طريق كثير من الاتجاهات البحثية المهمة.

محاور الملتقى

«استراتيجيات صحة وسلامة الحشود في الأماكن المقدسة»

يتضمن إظهار دور المملكة رائدة عالميا في تجربة إدارة الحشود، وذلك وصولا إلى حج آمن صحي لاستقبال الأمواج الكبيرة من ضيوف الرحمن، وخدمتهم وسلامتهم على أكمل وجه.

يبحث آفاق التحولات التقنية والرقمية لنظام الرعاية الصحية، ودورها في تعزيز عملية صناعة القرار، لتعزيز الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

وقاية ضيوف الرحمن من الأمراض من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق المملكة، لتعزيز صحة الحجاج والمعتمرين والزوار.

يبحث البيئة والصحة والاستدامة العالمية، والذي يمثل الحد الأدنى من المعايير والأفكار والابتكارات، التي يجب على الجميع في المنظومة تحقيقها والالتزام بها.

«التحولات التقنية في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن»« الصحة الوقائية والتعزيز الصحي لضيوف الرحمن»«الاستدامة البيئية وصحة ضيوف الرحمن»