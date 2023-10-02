شكرا لقرائتكم خبر الأولمبياد الوطني للبرمجة يرتقي بمقدرات 300 ألف طالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى)، في واحدة من أكبر التظاهرات الوطنية التي تستهدف مشاركة 300 ألف طالب وطالبة، بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، من مختلف مناطق المملكة؛ لتدربيهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، من بين 3 ملايين طالب وطالبة في هاتين المرحلتين بالتعليم العام في المملكة.

وتهدف هذه التظاهرة إلى صناعة جيل وطني واعد، من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والارتقاء بهم، بوصفهم الطاقة التي لا تنضب، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة، ومنها في التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، فضلا عن كونها خطوة مهمة لشحذ همم الشباب والفتيات على الالتحاق بالأولمبياد الوطني، بوصفه حدثا وطنيا يسهم في بناء جيل جديد واع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت جزءا مهما في حياتنا، ومنظومات الأعمال بمختلف مساراتها.

وسيسهم الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، في رفع مستوى إمكانات الشباب والفتيات في سن مبكرة، وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم، ليكونوا قادة المستقبل في العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم، في ظل اهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وحرصه الدائم على دعم الشباب وتمكينهم في العالم الرقمي، كونهم أساس التنمية في البلاد، والمستقبل المشرق لها.

من أهداف الأولمبياد الوطني