المملكة تستعرض تجربتها الريادية في الفضاء بمؤتمر أذربيجان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاستعراض تجربتها الريادية تشارك وكالة الفضاء السعودية في الدورة الـ74 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حتى 6 أكتوبر الحالي، وذلك لإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في قطاع الفضاء وطموحاتها المستقبلية، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات الدولية في مجال الفضاء وتقنياته.

وتستعرض المملكة في جناحها المقومات التي تتمتع بها عبر استعراض مواد معرفية وإثرائية وتثقيفية، وبرنامجها لرواد الفضاء؛ كما تسهم في تعريف زوار المعرض المصاحب للمؤتمر بتجربة وحضور قطاع الفضاء في المملكة على الصعيد الدولي، واهتمامها التاريخي بالفضاء وما توليه قيادة المملكة من عناية بهذا القطاع الحيوي.

وبمشاركة دولية واسعة يسعى المؤتمر لتسهيل عملية التواصل بين الأطراف المعنية لتبادل المعلومات والأفكار، والتباحث حول التطورات والتحليلات الدقيقة بشأن الاستراتيجيات، والتوجهات الناشئة في مجالات أبحاث الفضاء، وآفاق استكشافه، فيما تتطلع وكالة الفضاء السعودية من خلال مشاركتها في المؤتمرات الدولية التواصل مع قادة قطاع الفضاء العالمي من الجهات الحكومية والمختصة والأكاديمية وتعزيز آفاق التعاون معها.

وزار أخيرا رواد الفضاء السعوديون علي القرني وريانة برناوي ومريم فردوس وعلي الغامدي، يرافقهم وفد من وكالة الفضاء السعودية جامعة الملك خالد.

وتجول الرواد ومنسوبو وكالة الفضاء السعودية، يرافقهم رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي، في المدينة الجامعية بالفرعاء، حيث زاروا المكتبة المركزية ومركز الأعمال وكلية الهندسة، مشيدين بما شاهدوه في المدينة الجامعية من ممكنات تسهم في دفع عجلة التنمية والبحث العلمي.

المشاركة السعودية: