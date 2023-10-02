شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تدعو إلى الالتزام بمعدل استهلاك القهوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت الهيئة العامة للغذاء والدواء على اتباع الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة ومكوناتها، والالتزام بمعدل الاستهلاك اليومي الموصى به، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقهوة.

ونصحت بعدم استخدام معدات القهوة لأغراض أخرى، أو وضع سائل آخر غير القهوة فيها، لما قد يسببه من خطر التلوث، وكذلك المحافظة على تنظيفها بشكل مستمر حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكل فيها العفن.

وشددت «الغذاء والدواء» على ضرورة تخزين القهوة ومكوناتها في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك أو معدن مقاوم للصدأ، وإبعادها عن أشعة الشمس، والتخزين في مكان جاف أو بالتجميد في «الفريزر» لتجنب نمو الفطريات، والتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.

الاستهلاك اليومي للقهوة

400 مل للبالغين

يعادل 3 أكواب من القهوة السوداء بسعة 250 مل

أو 15 فنجانا من القهوة السعودية بسعة 50 مل

200 مل للمصابين بأمراض القلب والشرايين

نصائح هيئة الغذاء