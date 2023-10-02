جامعة الملك عبدالعزيز تفوز بجائزة الابتكار

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- بواسطة أيمن الوشواش - توجت جامعة الملك عبدالعزيز بجائزة الابتكار في مجال التعليم والتدريب الالكتروني، من المركز الوطني للتعليم الالكتروني «NELC» في مسار الأثر «فرع إثراء الموارد التعليمية عبر «OERx ، بعد منافستها مع 1300 مؤسسة تعليمية على مستوى المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت جامعة الملك عبدالعزيز بجائزة الابتكار في مجال التعليم والتدريب الالكتروني، من المركز الوطني للتعليم الالكتروني «NELC» في مسار الأثر «فرع إثراء الموارد التعليمية عبر «OERx ، بعد منافستها مع 1300 مؤسسة تعليمية على مستوى المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي الدكتور مصعب الحربي، أن إعلان فوز الجامعة يعد استمرارا لريادتها في مجال التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، مشيرا إلى أن الجامعة ممثلة في عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد حققت العديد من الإنجازات والجوائز من مختلف الجهات التعليمية المحلية والعالمية في مجال صناعة وإثراء المحتوى الرقمي التعليمي. يذكر أن جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني تعد إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الالكتروني.

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