شكرا لقرائتكم خبر أفلام وثائقية وكليبات وملفات صوتية بأرشيف الفنون الموسيقية والأدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغت هيئة الموسيقى وهيئة المسرح والفنون الأدائية من توثيق الفنون الموسيقية والأدائية في منطقتي عسير والباحة لبرنامج «طروق السعودية» بمعايير إنتاجية عالية، من خلال مواد مرئية وصوتية متخصصة من بينها أفلام وثائقية وكليبات وملفات صوتية، شكلت في مجموعها التنوع الموسيقي والحركي في المنطقتين، لتقديم الموروث العريق لعامة الجمهور بصورة إبداعية، وإتاحتها للباحثين والفنانين للاستفادة منها في دراساتهم وأعمالهم الموسيقية والمسرحية والأدائية الفنية عموما.

كما سيتم العمل في المراحل القادمة على توفير تلك المواد للجمهور من الباحثين والموسيقيين والفنانين الأدائيين من خلال الوسائط الالكترونية لتكون بمثابة أرشيف ثقافي رقمي مرجعي للفنون الموسيقية والأدائية في المملكة.

كما شهد البرنامج تدريب 160 متدربا من أبناء منطقتي عسير والباحة المهتمين والمختصين، وذلك في أربعة مسارات تدريبية وهي: كتابة المحتوى التوثيقي للموسيقى وفنون الأداء، وحصر فنون الموسيقى والأداء، والإنتاج الفني التوثيقي «صوتي ومرئي»، ومبادئ الموسيقى والأداء، بهدف تمكين أبناء المجتمع من مهارات متخصصة في مجالات توثيق الفنون الموسيقية والأدائية، ورفع وعي الأجيال الشابة بأهمية صون الفنون التراثية، واستمرارية ممارستها وتوثيقها، وضمان المشاركة الفاعلة لأبناء المجتمع في عملية صون تراثهم، وتفعيل فرص الاستفادة المادية للشباب باكتسابهم مهارات متخصصة في توثيق التراث.

مجموع المواد المرئية:

268 مادة وفيلما مرئيا، منها:

100 كليب للفنون الأدائية الجماعية.

25 كليبا للطروق والأهازيج الفردية.

6 مواد مرئية لصناعة أدوات إيقاعية.

28 فيلما وثائقيا قصيرا عن الفنون الأدائية.

9 مواد مرئية لمناسبات اجتماعية واقعية.

42 مادة مرئية للقاءات مع المجتمع المحلي جرى تفريغها كتابيا لتكون مرجعية للباحثين والمتخصصين.

مجموع المواد الصوتية:

الألحان المتنوعة للفنون.

الطروق التراثية وإيقاعاتها المختلفة.

مسجلة في مقاطع صوتية منفصلة.

الصور الضوئية:

7854 صورة.

بحث متكامل لرسم وشرح الحركات المتعلقة بالفنون الأدائية.

تدوين موسيقي شامل.

مكتبة صوتية إيقاعية لجميع الإيقاعات في المنطقتين.

2494 مادة وملفا صوتيا تشتمل على: