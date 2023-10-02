شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: هدفنا تعزيز منظومة العمل دينيًا وبث رسالة الحرمين الوسطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أعمال الإدارة العامة لشؤون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، وما تقدم من برامج توعوية دينية، للزائرين والقاصدين في المسجد الحرام وساحاته.

ووجه رئيس الشؤون الدينية العاملين خلال الجولة التي قام بها على الإدارة العامة لشؤون هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد الحرام، بتكثيف الجهود وتظافرها، بما يلائم توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-، ويحقق المقصد من الشؤون الدينية في توعية القاصدين في شؤون دينهم وعباداتهم ومناسكهم، بما يوافق هدي النبي ﷺ.

رئاسة الشؤون الدينية

وقال رئيس الشؤون الدينية خلال الجولة: "إن رئاسة الشؤون الدينية تحمل على عاتقها رسالة سامية، عظيمة المضامين والرؤى، وتدخل قريبًا في مرحلة متجددة من عطاءتها الوثَّابة".

وأشار إلى أن العطاءات الخدمية الدينية في الحرمين الشريفين؛ ستكون مقترنة بالتقانة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي الديني، وفق أعلى معايير التجويد الديني، وصولًا للمستهدفات الدينية المأمولة، وإيصالًا لرسالة الحرمين العلمية والدينية والإنسانية عالميًا.

وأضاف أن هذه الرسالة سترسم مسارًا دينيًا رائدًا في خدمة الحرمين وقاصديهما ومتابعي شؤونهما الدينية في العالم.

هيئة الأمر بالمعروف

وأكد رئيس الشؤون الدينية على أهمية دور مسؤولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام؛ في بث رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًا، وتكريس قيم الاعتدال والتسامح، والأخلاق والمحاسن الإسلامية، وتعضيد المخرجات الدينية، المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين؛ ليؤدوا مناسكهم في يسر وأجواء تعبدية إيمانية.

وقدم رئيس الشؤون الدينية شكره للعاملين والمسؤولين بالإدارة العامة لشؤون هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد الحرام على بذلهم وعطائهم، داعيًا المولى القدير أن يكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح.

وتأتي جولة رئيس الشؤون الدينية ضمن جدول الزيارات المعدة للوقوف عن كثب لأعمال الإدارات الدينية بالرئاسة، ولشحذ همم العاملين بالشؤون الدينية وتحفيزهم، والارتقاء بمنظومة الخدمات الدينية التي تتطلب حراكًا تفاعليًا وتكامليًا؛ لبلوغ رتبة التجويد والإبداع في الخدامات الدينية، المقدمة للزائرين للحرمين الشريفين.