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محمد الفلاح - إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان اليوم في دوري أبطال آسيا

إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان اليوم في دوري أبطال آسيا، تنتظر الاتحاد مواجهة صعبة على ملعب نقش جهان أمام سباهان أصفهان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

افتتح "العميد" مسيرته الآسيوية بصورة مثالية بعد سحق أجمك الأوزبكي بثلاثية نظيفة في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وبهذه النتيجة تصدر ترتيب مجموعته بعد تعادل سباهان مع القوة الجوية 2-2.

وتفتقد كتيبة المدرب نونو سانتو لخدمات كريم بنزيما للإصابة، كما تجد بعض الضغوطات في الآونة الأخيرة بعد التعادل سلبيًا مع الفيحاء في الدوري السعودي وخسارة الصدارة، وقبلها الفوز بركلات الترجيح على الخلود في كأس الملك رغم فوارق المستوى.

متى موعد مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

موعد مباراة الاتحاد وسباهان هو الإثنين 2 أكتوبر 2023 على ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الإيرانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

يمكنك متابعة مباراة الاتحاد وسباهان من داخل السعودية عبر قناة SSC1 HD المشفرة، في حين ستكون المباراة مذاعة عبر قناة "beIN Sports AFC HD" لبقية المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بجانب القناتين السابقتين، من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة "الكأس الرياضية" القطرية، وتمتلك قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية حقوق البث أيضًا.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على سهيل سات

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام سباهان

من المتوقع أن يعتمد المدرب نونو سانتو على طريقة 3-5-2 التي انتهجها في الآونة الأخيرة، على أن يكون رومارينيو في مركز المهاجم الصريح الذي يميل للجناح الأيسر، وبجانبه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

كما سيتواجد الحارس الدولي عبد الله المعيوف بدلًا من مارسيلو غروهي كما حدث في مباراة أجمك لتوفير مكان للاعب أجنبي في التشكيلة.

تشكيلة الاتحاد ضد سباهان: 3-5-2

عبد الله المعيوف

لويز فيليبي - حسن قادش - عمر هوساوي

أحمد بامسعود - صالح العمري - فابينيو - نغولو كانتي - مهند الشنقيطي

رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

هناك وسائل متعددة لمتابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد وسباهان، مثل الاشتراك في تطبيق "تود" أو في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

وستكون المباراة منقولة أيضًا على الإنترنت من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت" ويمكن متابعتها كذلك عبر تطبيق "Starzplay".

ويستضيف سباهان أصفهان منافسه السعودي على ملعب "نقش جهان"، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، ويطمح الاتحاد لمواصلة الانتصارات، بعدما استهل مشواره بتحقيق الفوز على نظيره أولماليك، ممثل أوزبكستان بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريقا القوة الجوية وسباهان الإيراني في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ويتذيل أولماليك الأوزبكي الترتيب دون أي رصيد من النقاط.

ويتسلح الاتحاد بترسانة من النجوم المحترفين، على غرار البرازيلي فابينيو والفرنسي نغولو كانتي، لكن كريم بنزيما سيغيب عن المواجهة بداعي الإصابة، ومن المُتوقع أن يعول مدرب الفريق، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، في خط المقدمة على ثنائية رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله.