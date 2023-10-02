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محمد الفلاح - موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه اليوم في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه اليوم في دوري أبطال آسيا، يأمل النصر في تحقيق فوز ثانٍ على التوالي في مجموعته بدوري أبطال آسيا 2024، عندما يستقبل استقلال دوشنبه على ملعب "الأول بارك".

كتيبة المدرب لويس كاسترو تفوقت على بيرسبوليس في إيران بهدفين دون رد، وبعدها حققت عددًا من الانتصارات المحلية بين بطولتي الدوري السعودي وكأس الملك.

النصر لا يعرف سوى طعم الانتصارات منذ منتصف أغسطس الماضي، إذ حقق 9 انتصارات تواليًا في كل البطولات، ويتصدر نجمه كريستيانو رونالدو هدافي ترتيب الدوري المحلي برصيد 10 أهداف.

ويحتل النصر صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا بـ 3 نقاط، فيما يأتي استقلال دوشنبه الطاجيكي والدحيل القطري في المرتبة الثانية بنقطة من تعادلهما السلبي في الجولة الأولى، ويتذيل بيرسبوليس الترتيب دون نقاط.

متى موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2024؟

تقام مباراة النصر واستقلال دوشنبه يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة على ملعب الأول بارك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2024؟

ستكون مباراة النصر واستقلال منقولة عبر قناة SSC1 HD داخل السعودية، أما من باقي بقاع المنطقة العربية والشرق الأوسط فستكون متاحة من خلال قناة beIN Sports AFC والكأس الرياضية القطرية.

كما يمكنك متابعة المباراة من خلال قناة AD Sports Asia أو Dubai Sports Asia في حال كنت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا 2024

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة النصر واستقلال يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عرب سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة beIN Sports AFC 3 HD على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports AFC 3 HD على سهيل سات

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

التشكيل المتوقع للنصر أمام استقلال دوشنبه

من المتوقع أن يواصل المدرب لويس كاسترو الاعتماد على طريقة 4-2-3-1 وبالتأكيد لا صوت يعلو فوق صوت كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم الصريح ومن خلفه مواطنه أوتافينيو.

تشكيلة النصر ضد استقلال: 4-2-3-1

نواف العقيدي

محمد قاسم - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري

عبد الرحمن غريب - أوتافينيو - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2024؟

ستكون مباراة النصر واستقلال دوشنبه منقولة عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة "بي إن كونكت".

كما يمكنك متابعة البث المباشر للمباراة من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP" أو تطبيق "Starzplay".

ولم ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في التسجيل حتى الآن بدوري أبطال آسيا، لذلك فيضع عينه على هز شباك استقلال في "الأول بارك" وجلب النقاط الثلاث الغاليين لكتيبة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

يذكر أن النصر بلا هزيمة منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، إذ خاض الفريق 9 مباريات نجح في الفوز بها جميعًا سواءً في الدوري السعودي أو كأس الملك أو دوري الأبطال.

قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، استبعاد السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق، من قائمة مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري الأبطال.

وتحتم لوائح دوري أبطال آسيا على كل فريق الاعتماد على 5 محترفين فقط في قائمة كل مباراة، إضافة إلى لاعب آسيوي.

ومن بين المحترفين الثمانية في قائمة النصر بالدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين)، استبعد كاسترو ماني، إلى جانب الثنائي أوتافيو، وأليكس تيليس، حسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين.