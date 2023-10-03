شكرا لقرائتكم خبر رقم قياسي للتسجيل في أولمبياد الإبداع العلمي 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، الوصول إلى رقم تاريخي غير مسبوق في التسجيل بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024».

وبلغ عدد الطلبة المسجلين في الأولمبياد الوطني 210,448 طالبا وطالبة من 48 إدارة تعليم، من مختلف مناطق المملكة، بزيادة 44% على العام الماضي، وذلك لخوض أكبر وأهم منافسة طلابية في مجال الأبحاث، تستمر عاما كاملا، وتنتهي بالفوز بجوائز إبداع المحلية، ومن ثم الانتقال للمشاركة الدولية، وتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024» وغيره من المسابقات الدولية ذات العلاقة.

ووصلت أعداد المسجلين رقما غير مسبوق في تاريخ المسابقة في النسخة الـ15 منها، حيث سجل 210,448 طالبا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، وبلغ عدد الطالبات منهم 113 ألف طالبة، فيما بلغ عدد الطلاب 97 ألف طالب، مثلوا 48 إدارة تعليمية، إضافة إلى طلبة إدارة تعليم المدارس خارج المملكة.

وتصدرت منطقة الرياض أعداد المسجلين بـ44,530 طالبا وطالبة.

وأشادت الأمينة العامة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم، ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية.

أعداد المسجلين بحسب المراحل الدراسية:

2024، 94 ألف طالب وطالبة بالمتوسطة.

116 ألف طالب وطالبة بالثانوية.

المناطق الأكثر تسجيلا بالترتيب: