برعاية أمير مكة.. محافظ جدة يكرّم الفائزين في مبادرة همم

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كرّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، في مقر المحافظة اليوم، الجهات المشاركة في مبادرة "همم" لأفضل البيئات الصديقة لذوي الإعاقة، التي التزمت بمعايير دليل الوصول الشامل في ختام الدورة الأولى، بحضور رئيس مجلس إدارة المبادرة إبراهيم السبيعي.

وتأتي المبادرة بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وبشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو وشراكة علمية مع جامعتي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، لمواكبة متطلبات الرؤية في الارتقاء بجودة حياة شريحة مهمة من المجتمع, وبما يحقق أن تكون منطقة مكة المكرمة ضمن أهم المناطق العالمية الصديقة لذوي الإعاقة.

وتُعد مبادرة "همم" مشروعاً وطنياً اجتماعياً يساعد القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي لمواكبة احتياجات شريحة ذوي الإعاقة على اختلاف متطلباتهم، وتتضمن المبادرة معايير علمية محكمة لتصنيف البيئات المؤهلة للتنافس على لقب أفضل البيئات الصديقة لذوي الإعاقة بالمنطقة، وقد خضعت الجهات المشاركة في المبادرة لبرامج تدريبية متخصصة تساعد بيئات العمل على تحسين ملاءمتها لهذه الشريحة.