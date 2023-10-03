احتياج بنك دم القطيف يفتح المجال للتبرع المجتمعي

كشفت مسؤولة العلاقات والإعلام بمستشفى القطيف المركزي، مريم المشامع، لـ« دوت الخليج » أن نقص مخزون بنك الدم في المستشفى كان سبب الإعلان العاجل، الذي أطلقته إدارة مركزي القطيف مساء الاثنين، لطلب الدعم المجتمعي للتبرع بالدم.

وأوضحت: «حاجة المختبرات وبنوك الدم في المستشفى هي سبب الإعلان المفتوح للتبرع، حيث سيبقى مجال التبرع مفتوحا لحين الاكتفاء، وتوفير الاحتياج المناسب».

وقالت: «بما أن الحاجة للتبرع ملحة، فإن التبرع مفتوح كذلك لمشاركة جميع الفئات، فلا توجد فصيلة دم محددة، بل يستقبل المستشفى المتبرعين بمختلف فئات الدم».

وعن وقت التبرع، ذكرت مريم: «يفتح بنك المستشفى أبوابه للتبرع من الأحد حتى الخميس من 7:30 صباحا حتى 3:30 عصرا، بينما توجد نقطة تبرع بالدم أخرى مخصصة للاحتياج نفسه في مستشفى الأمير محمد بن فهد العام والأمراض الوراثية، وهي نقطة تبرع أسبوعية، حيث تستقبل المتبرعين كل اثنين من 4:30 عصرا حتى 8:30 مساءً».

وقد أعلن مستشفى القطيف، في وقت سابق، أنه نظم 7 حملات تبرع بالدم خلال 2023 حتى أغسطس الماضي، بالتعاون مع 4 جمعيات أهلية في القطيف (جمعية التنمية الأهلية في التوبي، وجمعية الصفا بصفوى، وجمعية مضر في القديح، وجمعية التنمية الاجتماعية بالقطيف)، وناديين (نادي الخليج بسيهات، ونادي الخويلدية)، وآخر الحملات كانت بالتعاون مع بلدية محافظة القطيف، وبلغ إجمالي عدد المتبرعين من الحملات السابقة 2230 متبرعا.