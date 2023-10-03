"سامر عسيري" يحتفل بعقد قرانه في أبها

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب سامر بن حسن مانع عسيري أمس بعقد قرانه على ابنة إحدى الأسر الكريمة بأبها.

"الخليج 365" تبارك للعروسين وتدعو الله أن يجمع بينهما في خير ويرزقهما الذرية الصالحة.

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