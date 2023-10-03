شكرا لقرائتكم خبر عن فوضي عارمة في أبطال آسيا.. شاهد كيف تناقلت الصحف العالمية أزمة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والطاقم الفني والإداري، الانسحاب من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان، التي كان مقررًا أن تقام على ملعب نقش جهان، في مدينة أصفهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

حيث طالب إداريو الاتحاد، المراقب الإداري الآسيوي، بإزالة التماثيل أو الصور التي تتواجد في أرضية الملعب، والتي لا علاقة لها بالأبعاد الرياضية، وإلا لن يخوض الفريق المباراة.

وتحولت مباراة سباهان الإيراني ضد الاتحاد، في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، رغم عدم إقامتها لحديث العالم، أجمع بسبب الطريقة التي إلغيت بها قبل دقائق من دخول اللاعبين لأرضية ملعب اللقاء.

فوضي عارمة في دوري أبطال آسيا.. صحف العالم تعرض أزمة مباراة الاتحاد

وكان العنوان الأبرز تعليقا على ما حدث في ملعب أصفهان "فوضى في دوري أبطال آسيا"، تعبيرا عن الواقع الذي حدث في ملعب اللقاء.

وجاءت أبرز عناوين الصحف الرياضيه العالميه علي أزمة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني على النحو التالي:

1-صحيفة "ماركا" الإسبانية:

"فوضى في دوري أبطال آسيا".. الاتحاد يرفض اللعب أمام سباهان بسبب تمثال عسكري إيراني".

2-صحيفة "آس" الإسبانية:

"الاتحاد يرفض اللعب في إيران بسبب تمثال".

3-صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية:

"الاتحاد يرفض لعب مباراة في دوري أبطال آسيا ضد سباهان".

4-صحيفة "90 دقيقة" البريطانية:

"الاتحاد يرفض لعب مباراة في دوري أبطال آسيا في إيران بسبب تمثال في الملعب".

5-صحيفة "ميرور" البريطانية:

"إلغاء مباراة الاتحاد بسبب رفض اللعب في إيران بسبب تمثال بجانب الملعب".

6-شبكة "بي بي سي" البريطانية:

"دوري أبطال آسيا.. الاتحاد السعودي يرفض اللعب في إيران بسبب تمثال".

7-صحيفة "صن" البريطانية:

"إلغاء مواجهة اتحاد بنزيما بقيادة كانتي وسط مزاعم بأن الفريق رفض اللعب بسبب تمثال في الملعب".