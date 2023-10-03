شكرا لقرائتكم خبر عن كاسترو يكشف سبب فوز النصر السعودي علي دوشنبه الطاجكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا هامًا ومثيرًا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي استقلول دوشنبه الطاجكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأول بارك، في بطولة دوري أبطال آسيا.

كاسترو: كرة القدم سهلة ولكن

وتحدث البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة دوشنبه الطاجكي عن كواليس المواجهة.

وقال البرتغالي: " كرة القدم داخل الملعب سهلة.. لكن خارج الملعب صعبة من خلال بعض التنظيمات".

وتابع: "انتصارين متتالية في دوري أبطال آسيا، ولكن للان لم نحقق شيء ولكن نحن في الطريق الصحيح".

وواصل: "بالشوط الثاني لعبنا على الأطراف بشكل كبير، وقلت للاعبين بين الشوطين إن استمرينا باللعب كما أنهينا الشوط الأول سننتصر باللقاء".

وأختتم: "نحن عملنا كثير وما نراه بالملعب ثمرة عملنا، وليس كافي أن يكون لديك لاعبين على مستوى عال أن تنتصر باللقاء، والعمل هو القاعدة الأساسية في طريقنا".