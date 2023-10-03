شكرا لقرائتكم عندما رفع السياف يده لتنفيذ القصاص جاء العفو عن القاتل لوجه الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضرب متابعات الخليج 365 مطير العطوي، أروع الأمثلة في العفو والتسامح والصفح لوجه الله عز وجل حين عفا عن قاتل ولده لحظة تنفيذ حكم القصاص اليوم.

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وقال مطير العطوي والد الشاب المقتول: “إن أهل القاتل قدموا مبالغ مالية كدية للمقتول للتنازل ولكن رفضنا.. واليوم في ساحة القصاص وقبل تنفيذ الحكم، قررت العفو عنه لوجه الله تعالى”.

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بدوره كشف شقيق الشاب المقتول في مداخلة مع قناة الإخبارية إن والده مطير العطوي لم يكن لديه نية مسبقة للعفو عن القاتل لكن اليوم قرر التنازل عن الدم.

وأضاف أنه ” عندما رفع السياف يده في ساحة القصاص لتنفيذ الحكم رفع والدي يده معلنًا العفو والسماح والتنازل عن حق الدم”.