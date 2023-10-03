شكرا لقرائتكم اختفى خلف شاحنة ليمنع جهاز ساهر من رصد لوحات مركبته! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفذ أحد الأشخاص حيلة غريبة حتى لا يتم رصده من جهاز الرصد الآلي ساهر.

وأظهر مقطع فيديو استخدم قائد المركبة حيلة اختفائه خلف شاحنة لكي لا يرى جهاز ساهر لوحات السيارة غير المؤمن عليها على ما يبدو، حيث التصق قائد المركبة بالشاحنة وقيادته بنفس سرعتها حتى يختفي عن كاميرات ساهر.

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تطبيق الرصد الآلي

يذكر أن المرور بدأ في تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة اعتبارًا من يوم أمس الأحد، حيث سيتم رصد المخالفة في كافة مناطق المملكة كل 15 يومًا وقيمة الغرامة من 100 إلى 150 ريالًا.

وأكدت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم في أثناء الحوادث المرورية.

الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

1- الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

2- الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات.

3- اختر صلاحية التأمين على المركبات.

4– تعبئة الحقول المطلوبة رقم الهوية– رقم اللوحة– الرمز المرئي.

5- سيتم عرض صلاحية التأمين.

بداية تطبيق مخالفة تأمين المركبات

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، بدأت اليوم الأحد 1 أكتوبر، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين مركبة سار في جميع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية.