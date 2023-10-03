شكرا لقرائتكم خبر عن "الصدارة للنصر".. تعرف على ترتيب المجموعة الخامسة في أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا هامًا ومثيرًا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي استقلول دوشنبه الطاجكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأول بارك، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا



ويستعرض موقع السعودية سبورت 365 ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الثانية والتي جاءت على النحو التالي:

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الفريق الأول الكروي بنادي بريسبوليس الإيراني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي الفريق الأول الكروي بنادي اسقلول دوشنبة في المركز الأخير بنفس الرصيد.