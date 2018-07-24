شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» توزع كميات كبيرة من المصاحف وترجمات معانيه خلال موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أنهت وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لبرنامج توزيع المطبوعات في موسم حج هذا العام والمتمثلة في تزويد الحجاج بكتب المناسك عند دخولهم المملكة، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف وترجمات معانيه، إضافة إلى بعض الكتب الإرشادية عند مغادرتهم.

ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي الشرعي بين الحجاج، والدعوة إلى الالتزام بالمنهج الصحيح عقيدة وعبادة وسلوكاً، إضافة إلى إرشاد الحجاج في أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم ومخاطبتهم بلغاتهم, حيث عملت الإدارة العامة للترجمة بالوكلة على ترجمة كتب المناسك، والكتب الإرشادية إلى عدة لغات مختلفة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أن الوكالة جندت لتنفيذ هذا البرنامج طاقات بشرية مؤهلة، وذات خبرة جيدة في التعامل مع ضيوف الرحمن، حيث خصصت أكثر من 120 موظفاً يتم توزيعهم على منافذ المملكة البرية، والجوية، ومدن الحجاج، والمواقيت، والمشاعر، مشيراً إلى أن عناوين الكتب المعتمدة لحج هذا العام بلغت 52 عنواناً بأكثر من 30 لغة، ويبلغ مجموع ما سيوزع هذا العام من مصاحف وترجمات معانيه، وكتب المناسك، والكتب الإرشادية قرابة 8.000.000 نسخة.

وأوضح الحمدان أن الوزارة أضافت خدمة جديدة لهذا العام تتمثل في المكتبة الإلكترونية الإسلامية وهي عبارة عن منصة إلكترونية تحوي جميع إصدارات الوزارة المكتوبة والمقروءة والمسموعة من كتب الحج والعمرة، والتعريف بالإسلام والقرآن الكريم والسنة النبوية بلغات مختلفة تصل إلى 50 لغة، ومتاحة للجميع عبر الموقع الإلكتروني www.islamic-ebook.com، كما يمكن للحاج والمعتمر تحميل جميع الإصدارات مباشرة لأجهزتهم، مبيناً أن هذه المكتبة وزعت على جميع المطارات الدولية للمملكة والمواقيت وبعض المساجد والمواقع المهمة.